Убивший 49 человек Битцевский маньяк счел пожизненное наказание слишком строгим: вот как он это объяснил

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин попытался обжаловать приговор, по которому за 49 убийств суд приговорил его к пожизненному сроку заключения. Душегуб уверен, что отбывать срок в колонии он должен не более 25 лет, ведь у него имеется «множество смягчающих обстоятельств». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
«Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — говорится в материалах дела.
Маньяк в суде, оспаривая приговор, заявил, что он дал чистосердечное признание, добровольно сотрудничал со следствием, не имеет судимостей, зато положительных характеристик у него достаточно.
Ранее мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина пожаловалась в суде, что из-за дальности расположения колонии «Полярная сова» она не сможет навещать сыночка, отбывающего пожизненный срок за несколько десятков убийств.
Однако позже 27 августа врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» поставили точку в многомесячных судебных тяжбах по поводу места отбывания наказания «Битцевского маньяка».