Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убивший 49 человек Битцевский маньяк счел пожизненное наказание слишком строгим: вот как он это объяснил

РИАН: Битцевский маньяк Пичушкин просит 25 лет вместо пожизненного срока.

Источник: Комсомольская правда

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин попытался обжаловать приговор, по которому за 49 убийств суд приговорил его к пожизненному сроку заключения. Душегуб уверен, что отбывать срок в колонии он должен не более 25 лет, ведь у него имеется «множество смягчающих обстоятельств». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

«Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — говорится в материалах дела.

Маньяк в суде, оспаривая приговор, заявил, что он дал чистосердечное признание, добровольно сотрудничал со следствием, не имеет судимостей, зато положительных характеристик у него достаточно.

Ранее мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина пожаловалась в суде, что из-за дальности расположения колонии «Полярная сова» она не сможет навещать сыночка, отбывающего пожизненный срок за несколько десятков убийств.

Однако позже 27 августа врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» поставили точку в многомесячных судебных тяжбах по поводу места отбывания наказания «Битцевского маньяка».