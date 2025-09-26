Убивший 49 человек Битцевский маньяк счел пожизненное наказание слишком строгим: вот как он это объяснил

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин попытался обжаловать приговор, по которому за 49 убийств суд приговорил его к пожизненному сроку заключения. Душегуб уверен, что отбывать срок в колонии он должен не более 25 лет, ведь у него имеется «множество смягчающих обстоятельств». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.