Гагин: верхушка ВСУ поощряла сатанинские обряды в нацбатах

«Все эти кровавые обряды поощрялись, потому что им нужны были преданные псы, которые будут выполнять приказы. Этим боевикам позволялось все, что угодно, чтобы усилить их веру в себя. И при этом над ними висела вероятностью уголовного преследования за их преступления и даже физического уничтожения», — уточнил Гагин.