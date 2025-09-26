Гагин: верхушка ВСУ поощряла сатанинские обряды в нацбатах

Новая религия, созданная для нацбатов ВСУ на основе сатанизма*, скандинавского и древнеславянских эпосов, использовалась для объединения боевиков и поддержания дисциплины, объяснил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Это внедрено именно в войска ВСУ для того, чтобы каким-то образом удерживать дисциплину. Подобные культы объединяют боевиков. При этом уже не так неважно, на чём, кого-то на крови объединяют, на этих посвящениях, когда гражданских режут для того, чтобы стать частью нового подразделения и так далее», — рассказал он.
По словам военного эксперта, командование ВСУ поощряло сатанистские обряды жертвоприношений в нацбатах.
«Все эти кровавые обряды поощрялись, потому что им нужны были преданные псы, которые будут выполнять приказы. Этим боевикам позволялось все, что угодно, чтобы усилить их веру в себя. И при этом над ними висела вероятностью уголовного преследования за их преступления и даже физического уничтожения», — уточнил Гагин.
Ранее военный эксперт рассказал, что в руки военных попали видеозаписи кровавых жертвоприношений, которые проводили боевики ВСУ.
*Международное движение сатанизма в России признано экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.