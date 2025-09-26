Ричмонд
Ему было всего 23 года: в башкирском селе похоронили молодого парня

В Башкирии похоронили 23-летнего бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В селе Уразово в Учалинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Ситдиковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Азамат Азатович родился 1 января 2002 года в Уразово. Окончил местный лицей имени Талхи Гиниятуллина. В период СВО заключил контракт с российским Министерством обороны и отправился на службу.

— Приносим искренние соболезнования родным и близким, — заявили в администрации Учалинского района.

