Ему было всего 23 года: в башкирском селе похоронили молодого парня

В селе Уразово в Учалинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Ситдиковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Азамат Азатович родился 1 января 2002 года в Уразово. Окончил местный лицей имени Талхи Гиниятуллина. В период СВО заключил контракт с российским Министерством обороны и отправился на службу.
— Приносим искренние соболезнования родным и близким, — заявили в администрации Учалинского района.
