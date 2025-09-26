Дожди ожидаются в пятницу в ряде регионов Казахстана

«Северный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы продолжат смещаться через территорию Казахстана, вызывая дожди с грозами на большей части страны. Только на восток, юго-восток РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона сохраняя погоду без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, на юге пыльная буря», — говорится в сообщении.
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки −1.
«На севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Магистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +26+28.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +23+25.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +27+29.
В Акмолинской области днем на западе и севере дождь. Днем +23+28, ночью +11+16.
В области Улытау без осадков. Днем +22+27, ночью +5+10.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Западно-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на западе, севере и юге гроза. Днем +12+17, ночью +5+10.
В Атырауской области ночью на западе и севере, днем на всей территории гроза. Днем +13+18, ночью +10+15.
В Мангистауской области днем на западе и севере гроза. Днем +20+25, ночью +13+18.
В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на западе и севере дождь. Днем +18+23, ночью +10+15.
В Костанайской области утром и днем на западе и севере гроза. Днем +12+17, ночью +7+12.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, днем на юге, западе и востоке дождь. Днем +14+19, ночью +8+13.
В Павлодарской области без осадков. Днем +23+28, ночью +10+15.
В области Абай тоже без осадков. Днем +23+28, ночью +3+8.
В Восточно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +23+28, ночью +5+10.
В Кызылординской области без осадков. Днем +27+32, ночью +9+14.
В Туркестанской области в горах дождь. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Жамбылской области утром и днем на юге в горах гроза. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Алматинской области без осадков. Днем +22+27, ночью +9+14.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +5+10.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.