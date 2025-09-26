Дожди ожидаются в пятницу в ряде регионов Казахстана

«На севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Магистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.