Диетолог Селезнева объяснила, кому нельзя есть пироги и пиццу

Специалист порекомендовала съедать не больше 1−2 пирогов в день и не больше 1−2 кусков пиццы.

Источник: Аргументы и факты

Увлекаться мучными изделиями, в том числе пирогами и пиццами, не стоит людям с болезнями системы пищеварения, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

«Не рекомендую такую еду людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы пищеварения», — отметила она.

Специалист посоветовала не увлекаться употреблением мучных изделий и людям без перечисленных заболеваний.

Пироги она порекомедовала есть только по праздникам и в небольших количествах — 1−2 штуки, пиццу — 1−2 куска.

Ранее диетолог Поляков перечислил полезные варианты перекусов вместо бутербродов.

Бутерброды с колбасой и сыром он назвал вредным вариантом перекуса, поскольку от них практически нет насыщения, чувство голода может проявиться буквально через час-полтора.