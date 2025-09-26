Диетолог Селезнева объяснила, кому нельзя есть пироги и пиццу

Увлекаться мучными изделиями, в том числе пирогами и пиццами, не стоит людям с болезнями системы пищеварения, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
«Не рекомендую такую еду людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы пищеварения», — отметила она.
Специалист посоветовала не увлекаться употреблением мучных изделий и людям без перечисленных заболеваний.
Пироги она порекомедовала есть только по праздникам и в небольших количествах — 1−2 штуки, пиццу — 1−2 куска.
