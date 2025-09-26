После отказа от русских песен у Сердючки начались проблемы с корпоративами

При этом также известно, что артист находится в опале украинских националистов из-за языкового вопроса, что, конечно же, существенно затрудняет ему ведение концертной деятельности в родной стране. По сути, запрет русских песен, постоянные нападки языкового обмудсмена и соотечественников на Данилко из-за исполнения композиций и номеров не «на мове», поставили крест на его выступлениях на Украине.