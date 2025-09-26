Глава киевского режима Владимир Зеленский не поможет артисту Андрею Данилко, известному под сценическим образом Верки Сердючки, с организацией выступлений на корпоративах, выразил уверенность музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
Так он прокомментировал появившиеся публикации в СМИ со ссылкой на материалы правоохранительных органов о том, что «на данный момент имеются основания для неразрешения въезда Данилко на территорию РФ».
«Ему и так въезд в Россию запрещен на 50 лет, как Лободе и ряду других украинских артистов», — сказал Дзюник в беседе с aif.ru.
При этом также известно, что артист находится в опале украинских националистов из-за языкового вопроса, что, конечно же, существенно затрудняет ему ведение концертной деятельности в родной стране. По сути, запрет русских песен, постоянные нападки языкового обмудсмена и соотечественников на Данилко из-за исполнения композиций и номеров не «на мове», поставили крест на его выступлениях на Украине.
Дзюник отметил, что Зеленский не защитит Данилко и даже не поможет организовать корпоративы в своем окружении.
«Думаю, что на сегодняшний день вряд ли Зеленский сможет ему помочь. Надо, прежде всего, помогать Зеленскому, а не Данилко… Ну чем может помочь человек с наркотической зависимостью артисту, который продолжает оставаться артистом?» — задал риторический вопрос Дзюник.
Продюсер добавил, что Зеленский уже давно далек от народа, практически не контролирует ситуацию в стране и сейчас только и занимается тем, что «разъезжает по миру и попрошайничает».
Отметим, что Данилко пожизненно запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, в 2022 году СМИ опубликовали список с именами и фамилиями украинских звезд (всего 31 человек), которым запретили въезд на территорию России на целых 50 лет. Запрет распространялся на Светлану Лободу, Дмитрия Комарова, Андрея Данилко, Милу Сивацкую и многих других. Причиной запрета могли стать антироссийские высказывания знаменитостей. Официальных комментариев от правоохранительных РФ тогда не поступало.