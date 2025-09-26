SCMP: супертайфун «Рагаса» напомнил о проблеме глобального потепления

Специалисты исследовательской группы Climate Central указывают, что необычно тёплая поверхность воды в Южно-Китайском море ускорила усиление «Рагасы», сделав его самым мощным тайфуном текущего года. По их данным, температура моря в западной части Тихого океана во время формирования шторма превышала норму на 0,7−1,1 °C.