SCMP: супертайфун «Рагаса» напомнил о проблеме глобального потепления

Тайфун «Рагаса» стал наглядным примером климатических рисков, связанных с глобальным потеплением, отмечает South China Morning Post. По мнению экспертов, рост температуры океана напрямую повлиял на силу стихии.
Специалисты исследовательской группы Climate Central указывают, что необычно тёплая поверхность воды в Южно-Китайском море ускорила усиление «Рагасы», сделав его самым мощным тайфуном текущего года. По их данным, температура моря в западной части Тихого океана во время формирования шторма превышала норму на 0,7−1,1 °C.
Климатолог Дэниел Гилфорд подчеркнул, что именно этот фактор значительно повысил вероятность быстрого усиления циклона.
Филиппинские и индийские учёные предупреждают, что в будущем регион может столкнуться с ещё более разрушительными явлениями. Исполнительный директор организации «Центр энергетики, экологии и развития» Джерри Аррансес заявил, что подобные супертайфуны могут стать обычным явлением.
Аналогичной позиции придерживается и эксперт из индийского института Bharti Анджал Пракаш, отметивший рост числа сильных циклонов и обильных осадков в Азии на фоне изменения климата.
Ранее сообщалось, что в уезде Хуалянь на Тайване по меньшей мере 14 человек погибли, а десятки пропали без вести в результате прорыва грязевой плотины. Из-за оползней образовалось озеро, которое вышло из берегов под натиском сильных ливней, вызванных тайфуном «Рагаса».