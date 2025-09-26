Ричмонд
Стало известно о деталях российского турне исполнителя Джейсона Деруло

Американский исполнитель Джейсон Деруло совершил длительное путешествие, чтобы прибыть в Россию.

Американский исполнитель Джейсон Деруло совершил длительное путешествие, чтобы прибыть в Россию. Согласно данным телеграм-канала Mash, перелет занял у артиста порядка 30-ти часов.

Его сопровождала многочисленная свита, насчитывающая 35 человек. По информации источника, члены команды добирались в Российскую Федерацию из различных государств.

Сообщается, что в рамках своего визита зарубежный музыкант даст концерт в Санкт-Петербурге. Также запланировано выступление в Москве, где прозвучат его известные композиции, включая Swalla и Wiggle.

Как уточняется в публикации, гонорар певца за два запланированных концерта составит почти один миллион долларов США.

