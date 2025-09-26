Ричмонд
Битцевский маньяк Пичушкин попросил смягчить приговор до 25 лет лишения свободы

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин пытался обжаловать свой пожизненный приговор в Верховном Суде РФ. Согласно данным РИА «Новости», осуждённый просил смягчить наказание до 25 лет лишения свободы, ссылаясь на чистосердечное признание, сотрудничество со следствием и положительные характеристики.

Источник: Life.ru

Пичушкин, признанный виновным в 49 убийствах, совершал преступления с особой жестокостью против беспомощных людей в 1990—2000-х годах. В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению после вердикта присяжных. По данным экспертизы, у маньяка диагностировано шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.

В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии его причастности ещё к 11 убийствам в Северном Бутово. Пичушкин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В начале сентября Пичушкин при рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве заявил о напрасно потерянном времени. По его мнению, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней.

