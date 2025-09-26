Битцевский маньяк Пичушкин попросил смягчить приговор до 25 лет лишения свободы

Пичушкин, признанный виновным в 49 убийствах, совершал преступления с особой жестокостью против беспомощных людей в 1990—2000-х годах. В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению после вердикта присяжных. По данным экспертизы, у маньяка диагностировано шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.
В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии его причастности ещё к 11 убийствам в Северном Бутово. Пичушкин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
В начале сентября Пичушкин при рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве заявил о напрасно потерянном времени. По его мнению, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.