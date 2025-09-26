Битцевский маньяк Пичушкин попросил смягчить приговор до 25 лет лишения свободы

В начале сентября Пичушкин при рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве заявил о напрасно потерянном времени. По его мнению, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней.