Психиатр Шуров: частый мат в речи может быть симптомом трёх заболеваний

По словам эксперта, мат в речи является вопросом воспитания. При этом психиатр отметил, что инвективная лексика может присутствовать при синдроме Жиля де Туретта, деменции и слабоумии, когда снижается или отсутствует уровень контроля.

Источник: Аргументы и факты

34% опрошенных ВЦИОМ россиян признались, что употребляет мат в речи ежедневно. Это оказался самый популярный вариант ответа. При этом, как отметил в разговоре с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, частое употребление мата в речи может указывать на ряд заболеваний.

«Мат — это инвективная лексика, которая не принята в обществе, она показывает уровень культуры. Поэтому употребление мата в речи — это вопрос воспитания, а не психических расстройств. Однако стоит помнить о синдроме Жиля де Туретта, проявлением которого может стать мат как вокальный тик. Кроме того, когда развивается деменция и снижается уровень контроля поведения, или если изначально человек слабоумный, непонимающий контекст, что прилично, что нет, то мат может стать симптомом проблем с ментальным здоровьем», — объяснил эксперт.

Отметим, что согласно результатам опроса, меньше четверти респондентов никогда не матеряться. Примерно поровну оказалось тех, кто сквернословит от одного-двух до трех-четырех раз в неделю (12 и 11% соответственно).