Психиатр Шуров: частый мат в речи может быть симптомом трёх заболеваний

«Мат — это инвективная лексика, которая не принята в обществе, она показывает уровень культуры. Поэтому употребление мата в речи — это вопрос воспитания, а не психических расстройств. Однако стоит помнить о синдроме Жиля де Туретта, проявлением которого может стать мат как вокальный тик. Кроме того, когда развивается деменция и снижается уровень контроля поведения, или если изначально человек слабоумный, непонимающий контекст, что прилично, что нет, то мат может стать симптомом проблем с ментальным здоровьем», — объяснил эксперт.