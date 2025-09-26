Провал Зеленского: морские «охотники» тройным ударом разбили украинские БЭК

Российские военные тройным ударом обезоружили атаку украинских безэкипажных катеров в Черном море. Операция, выполненная по указке вдохновленного встречей с президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского, полностью провалилась.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, как морские «охотники на дронов» уничтожают украинские безэкипажные катера и что ВСУ пытаются уничтожить.
Осмелел после встречи с Трампом.
Зеленский после встречи с Трампом, вероятно, окрыленный очередной переменой настроения американского президента, приказал совершить атаку с помощью безэкипажных катеров в Черном море. Украинские БЭКи были разбиты.
«В этот раз ВСУ выпустили большое количество безэкипажных катеров. Вероятно, вдохновленный после встречи с Трампом Зеленский дал указ», — отметил Дандыкин.
Встреча Зеленского и Трампа прошла в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер в этот раз заявил, что, по его мнению, конфликт закончится еще не скоро, а также добавил, что у Украины якобы есть возможность вернуться к своим изначальным границам.
Зеленский, которого в этот раз не отругали за костюм, вдохновился словами Трампа и, вероятно, дал указку нанести удар в Черном море.
Безэкипажные катера были сбиты, о чем российское Министерство обороны сообщило в ежедневной сводке. В ведомстве уточнили, что силами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.
Пытаются добраться до Крымского моста.
Излюбленными целями боевиков ВСУ в Черном море, по словам Дандыкина, остаются российские порты, нефтяные терминалы, военные корабли и различные судна.
Не оставляют они попыток и навредить Крымскому мосту, целостности которого постоянно угрожает сам Зеленский. Правда, ограничивается глава киевского режима всегда только словами.
«Обычно ВСУ пытаются ударить безэкипажными катерами по портам, нефтяным терминалам, российским военным кораблям, различным судам. Смотря какая перед ними стоит задача. Прошло время, когда украинские катера могли действовать эффективно в Черном море и прорываться к Крымскому мосту. Сейчас почти все из них обезвреживаются. Их взрывают», — отметил эксперт.
Зеленский не раз за время спецоперации называл Крымский мост «законной целью ВСУ», однако все попытки украинской армии приблизиться к нему заканчивались крупными проблемами и сильными ударами против них самих.
Тройной удар по ВСУ.
Дандыкин рассказал, что российские военные уничтожают украинские безэкипажные катера комплексно — сразу с трех направлений.
По словам специалиста, БЭКи в Черном море поражают с дронов, кораблей и с помощью таких же безэкипажных катеров.
«БЭКи уничтожают комплексно. По большей части в этом направлении задействованы операторы известного подразделения “Рубикон”. Чаще всего против безэкипажных катеров применяются дроны, которые обычно используются на земле. Они точно так же эффективно работают и над морем. Дроны используются и для уничтожения катеров ВСУ с экипажем», — отметил эксперт.
Дандыкин добавил, что российские операторы дронов успешно адаптировались к современным условиям боевых действий на воде, наряду с моряками и летчиками.
Российские «охотники на дронов», по его словам, уничтожают даже дорогие и большие безэкипажные катера, например MAGURA.
Ранее депутат Колесник сообщил, что у Украины нет оружия, чтобы выполнить угрозу Зеленского.