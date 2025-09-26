Провал Зеленского: морские «охотники» тройным ударом разбили украинские БЭК

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер в этот раз заявил, что, по его мнению, конфликт закончится еще не скоро, а также добавил, что у Украины якобы есть возможность вернуться к своим изначальным границам.