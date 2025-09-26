«Время пришло»: Трамп сделал новое заявление о России и конфликте на Украине

«Но Россия всегда будет отвечать на любой вызов. Всегда. И когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что нужно искать. Искать компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов — но без ущерба для наших интересов», — заключил Владимир Путин.