Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Думаю, (для РФ. — Прим. Ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)», — сказал Трамп.
На этой же встрече глава Белого дома без привязки к каким-либо актуальным событиям в очередной раз выразил разочарование в своём российском коллеге Владимире Путине.
Вместе с тем, Трамп однозначно заявил, что больше не будет называть Россию «бумажным тигром».
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже «три с половиной года ведет бессмысленную борьбу на территории Украины». Он сделал самоуверенное заявление, что специальную военную операцию «можно было бы завершить всего за неделю».
Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт на Украине якобы вредит России и страну могут ждать «очень дурные» последствия, если Москва откажется от переговоров.
Комментируя это заявление американского высокопоставленного чиновника, депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник отметил, что эти трюки США Москве давно известны. Так Вашингтон пытается прощупать реакцию Российской Федерации на подобные заявления.
Российское руководство не раз подчеркивало, отвечая на выпады, угрозы и шантаж Запада, что Россия будет защищать свои интересы, а также «интересы тех людей, которые нам близки». Недавно это еще раз подтвердил и президент России Владимир Путин.
Говоря о возможности третьей мировой войны, российский лидер отметил, что опасностей сейчас действительно много, они возрастают, и Москва видит, что делает противник. Так что эскалация ситуации со стороны Запада — это их личное дело.
«Но Россия всегда будет отвечать на любой вызов. Всегда. И когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что нужно искать. Искать компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов — но без ущерба для наших интересов», — заключил Владимир Путин.