Продюсер Дзюник: к Данилко в Европе отнесутся как к русскому

У артиста Андрея Данилко, известного под сценическим образом Верки Сердючки, могут возникнуть проблемы с концертами в Европе, потому что все к нему относятся как, в общем-то, к русскому, сказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
Так он прокомментировал появившиеся публикации в СМИ со ссылкой на материалы правоохранительных органов о том, что «на данный момент имеются основания для неразрешения въезда Данилко на территорию РФ».
При этом также известно, что артист находится в опале украинских националистов из-за языкового вопроса, что, конечно же, существенно затрудняет ему ведение концертной деятельности даже на родине. По сути, запрет русских песен, постоянные нападки языкового омбудсмена и соотечественников на Данилко из-за исполнения композиций и номеров не «на мове» поставили крест на его выступлениях.
В связи с этим aif.ru спросил продюсера Дзюника, где тогда сможет выступать Данилко.
«В России, понятно, что не сможет, на Украине… Даже комментировать не хочу то, что происходит в этом недогосударстве. Что касается Европы, опять же, как ни крути, к Андрею Данилко там будет отношение как к русскому. Да, он выступает под таким имиджем, образом, но его все равно будут считать русским. Поэтому не знаю…», — сказал Дзюник.
Намомним, что Данилко пожизненно запрещен въезд в Объединенные Арабские Эмираты.