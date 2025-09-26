Продюсер Дзюник: к Данилко в Европе отнесутся как к русскому

«В России, понятно, что не сможет, на Украине… Даже комментировать не хочу то, что происходит в этом недогосударстве. Что касается Европы, опять же, как ни крути, к Андрею Данилко там будет отношение как к русскому. Да, он выступает под таким имиджем, образом, но его все равно будут считать русским. Поэтому не знаю…», — сказал Дзюник.