В Красноярском крае большой спрос на продавцов, врачей и водителей

В Красноярском крае в сентябре отмечен большой спрос на продавцов, врачей и водителей. Такой анализ сделали сотрудники одной из ведущих платформ онлайн-рекрутинга hh.ru. Так, самыми востребованными стали работники торговой сферы — продавцы, кассиры и консультанты — 1,3 тысячи вакансий. Медицинские учреждения края предложили 1,2 тысяч вакансий врачей. И водители различных категорий — 1,2 тысячи вакансий.
Далее еще полтора десятка востребованных специальностей. Среди них традиционно менеджеры по продажам, повара, кондитеры, бухгалтеры, грузчики. В связи с развитием производства требуются машинисты и разнорабочие, электромонтажники и сварщики, слесари и инженеры. И так далее.
Аналитики отметили, что на специалистов рабочих профессий приходится 34% от всех предложений о работе в регионе. Затем 26% — на специалистов в сфере строительства и недвижимости. И 23% — это специалисты из сферы производства и сервисного обслуживания.
Что касается дефицита профессий, на первом месте врачи (0,4 резюме на вакансию), электромонтажники (1,2), повара (1,3), сварщики, слесари, сантехники (по 1,5), машинисты (1,8), монтажники (2), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (2,5), инженеры ПТО (3,4).