Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Москву

Американский певец Джейсон Деруло прибыл в Россию, потратив на перелет 30 часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Вместе с Деруло прибыла команда из 35 человек. Все они прибыли в московский аэропорт из разных стран.
Деруло исполнит два концерта в России: в пятницу, 26 сентября, он выступит в Москве, а в воскресенье 28 сентября — в Санкт-Петербурге. На двух стадионных концертах американский певец заработает около миллиона долларов.
Как писал сайт KP.RU, на концерте Джейсона Деруло ждет шоу с живой музыкой, танцевальными постановками и мощными визуальными эффектами. Выступления этого певца отличаются энергичной хореографией. В его музыке легко соединяются элементы R&B, попа, хип-хопа, электроники и карибских ритмов. Таким образом он создает узнаваемый стиль.