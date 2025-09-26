Ричмонд
Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Москву

Mash: Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Американский певец Джейсон Деруло прибыл в Россию, потратив на перелет 30 часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Вместе с Деруло прибыла команда из 35 человек. Все они прибыли в московский аэропорт из разных стран.

Деруло исполнит два концерта в России: в пятницу, 26 сентября, он выступит в Москве, а в воскресенье 28 сентября — в Санкт-Петербурге. На двух стадионных концертах американский певец заработает около миллиона долларов.

Как писал сайт KP.RU, на концерте Джейсона Деруло ждет шоу с живой музыкой, танцевальными постановками и мощными визуальными эффектами. Выступления этого певца отличаются энергичной хореографией. В его музыке легко соединяются элементы R&B, попа, хип-хопа, электроники и карибских ритмов. Таким образом он создает узнаваемый стиль.