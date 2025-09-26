Россиянам напомнили о штрафах за нарушение санитарных норм

Он уточнил, что в случае бездействия соседей и отсутствия мер по устранению нарушений, следует подать жалобу в Роспотребнадзор, приложив копии актов обследования, составленных УК или ТСЖ. Если факт нарушений подтвердится, ведомство обязано выдать предписание об их устранении, а при необходимости — привлечь виновных к административной ответственности. Сумма штрафа за несоблюдение санитарных норм варьируется от 500 до 1000 рублей.