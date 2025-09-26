Россиянам напомнили о штрафах за нарушение санитарных норм

Собственники квартир в многоквартирных домах могут быть оштрафованы за нарушение санитарных правил в своих жилых помещениях.
Причиной для наложения штрафа может стать обращение соседей в Роспотребнадзор, подкрепленное убедительными доказательствами. Об этом сообщил «ТАСС» первый заместитель главы комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Кошелев.
Депутат акцентировал внимание на том, что следование санитарно-эпидемиологическим правилам в жилых помещениях строго регламентировано Жилищным кодексом Российской Федерации. Игнорирование данных требований создает опасность не только для самих нарушителей, но и для других обитателей дома.
Кошелев пояснил, что изначально необходимо зафиксировать факты нарушений, используя фото- и видеосъемку, а затем обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или товарищество владельцев недвижимости.
Он уточнил, что в случае бездействия соседей и отсутствия мер по устранению нарушений, следует подать жалобу в Роспотребнадзор, приложив копии актов обследования, составленных УК или ТСЖ. Если факт нарушений подтвердится, ведомство обязано выдать предписание об их устранении, а при необходимости — привлечь виновных к административной ответственности. Сумма штрафа за несоблюдение санитарных норм варьируется от 500 до 1000 рублей.
