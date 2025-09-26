В Башкирии похолодает до −3 градусов

Синоптики Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды в регионе на ближайшие двое суток.
Сегодня, 26 сентября, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, которые на юго-востоке к полудню могут усилиться до умеренных. Подует умеренный северо-западный ветер. Столбики термометров в дневное время покажут от +8 до +13 градусов.
В субботу, 27 сентября, дожди пройдут местами ночью, а днем осадки ожидаются уже на большей части территории. Ветер сохранит северо-западное направление. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, кое-где возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности земли до −3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.