Присягнули сатане: Гагин рассказал о новом кровавом культе в нацбатах ВСУ

В районе Курахово (Донецкая Народная Республика) на брошенных ВСУ позициях российские военные обнаружили настоящий жертвенник со всей соответствующей атрибутикой. В беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал, в каких подразделениях ВСУ практикуют человеческие жертвоприношения.
Новая религия для нацбатов ВСУ.
Специально для нацбатов ВСУ на Украине создали новую религию на основе сатанизма и скандинавского и славянского эпосов. Новый культ использовали, чтобы обособить боевиков от их семей, военных из других подразделений, внушить им мнение о самих себе, как о вершителях судеб.
«Эта являет собой культ сатанизма*, перемешанного с самыми темными сторонами скандинавских и древнеславянских культов, эпосов. То есть, по большому счету, это такая каша, которую придумали, чтобы бойцов этих подразделений обособить от других и, прежде всего, от их семей, от их близких. Бойцы нацбатов получали хорошую подготовку, экипировку, высокое денежное довольствие, власти им обеспечили презумпцию невиновности при совершении уголовных преступлений, то есть, из них делали вершителей судеб, что, собственно говоря, и написано на тряпке, которая на алтаре их лежала», — рассказал Гагин.
Что нашли в Курахово.
Ян Гагин объяснил, что в Курахово вместе с жертвенником были обнаружены обнаружены характерные предметы культа сатанистов.
«Это пятиконечные звезды, это жертвенники. Оружие было сложено в пентаграмму, это подчеркивает, что это вся история для военных именно. На месте жертвоприношений мы нашли, кроме жертвенника и алтаря, нож, свечи, жетоны, которые указывают на принадлежность к этому культу», — рассказал он.
Военный эксперт уточнил, что это не первая подобная находка. Это доказывает, что человеческие жертвоприношения практикуются в ВСУ.
«Это принадлежало кому-то из боевиков нацбатов. Возможно, это кто-то из азовцев**, либо кто-то из “Правого сектора”***, потому что чаще всего они этим “баловались”. Наличие надписей на стенах и на алтаре на украинском языке говорит о том, что обряды проводили кто-то из участников нацбатов», — отметил Гагин и добавил, что подобные жертвенники находили на каждой базе полка «Азов»**.
Видеодоказательства кровавых жертвоприношений обнародованы в Сети.
Сатанисты* из нацбатов вели видеофиксацию человеческих жертвоприношений. Кровавые кадры они выкладывали в украинском сегменте Сети, отметил в разговоре с aif.ru Ян Гагин.
«О том, что жертвенники использовались для человеческих жертвоприношений, известно из видео, которые распространены в украинском сегменте интернета, и со слов местных мирных жителей. Боевики ВСУ сами себя документировали и, не стесняясь, выкладывали видео в Сеть. Нам это облегчит нашу работу, когда после победы будет трибунал. Видео с жертвоприношений, которые оказались в распоряжении наших военнослужащих, переданы правоохранительным органам. По этическим соображениям эти ролики нельзя показывать обывателям. Это слишком жестокие кадры с пытками людей», — рассказал он.
Верхушка ВСУ использует сатанинские обряды в нацбатах в своих целях.
По словам военного эксперта Яна Гагина, руководство ВСУ поощряет жертвоприношения в нацбатах. Специально созданная религия используется для объединения боевиков и контроля за ними.
«Это внедрено именно в войска ВСУ для того, чтобы каким-то образом удерживать дисциплину. Подобные культы объединяют боевиков. уже не так неважно на чём, кого-то на крови объединяют, на этих посвящениях, когда гражданских режут для того, чтобы стать частью нового подразделения и так далее», — рассказал он.
По словам военного эксперта, командование ВСУ поощряло сатанистские обряды жертвоприношений в нацбатах.
«Все эти кровавые обряды поощрялись, потому что им нужны были преданные псы, которые могли выполнить приказ. Этим боевикам позволялось все, что угодно, чтобы усилить их веру в себя. И при этом над ними висела вероятностью уголовного преследования за их преступления и даже физического уничтожения», — добавил Гагин.
*Международное движение сатанизма в России признано экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
***Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.