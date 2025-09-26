Присягнули сатане: Гагин рассказал о новом кровавом культе в нацбатах ВСУ

«Эта являет собой культ сатанизма*, перемешанного с самыми темными сторонами скандинавских и древнеславянских культов, эпосов. То есть, по большому счету, это такая каша, которую придумали, чтобы бойцов этих подразделений обособить от других и, прежде всего, от их семей, от их близких. Бойцы нацбатов получали хорошую подготовку, экипировку, высокое денежное довольствие, власти им обеспечили презумпцию невиновности при совершении уголовных преступлений, то есть, из них делали вершителей судеб, что, собственно говоря, и написано на тряпке, которая на алтаре их лежала», — рассказал Гагин.