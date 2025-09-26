В преддверии Дня работников дошкольного образования Игорь Кобзев встретился с сотрудниками детских садов

Мероприятие состоялось в детском саду № 18 города Иркутска и было приурочено к предстоящему профессиональному празднику — Дню работников дошкольного образования, который ежегодно отмечается 27 сентября.
Заведующий детским садом Елена Безрукова провела для Губернатора и гостей экскурсию по территории образовательного учреждения. В детсаду воспитывают, обучают и развивают 224 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Около 80% воспитанников — дети с ограниченными возможностями здоровья (178 человек), поэтому образовательная среда соответствует их особым потребностям.
Игорь Кобзев вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым осмотрел специализированную площадку с покрытием для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, беговую дорожку, а также площадки для игры в пионербол и волейбол.
В 2025 году в рамках проекта «Народные инициативы» была проведена модернизация внешнего видеонаблюдения на территории учреждения и частичная установка внутреннего видеонаблюдения в групповых помещениях на сумму около 500 тысяч рублей.
Здание детского сада построено по типовому проекту в 1981 году, каждая группа имеет отдельную спальную комнату. В учреждении имеются физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная шахта и четыре кабинета педагогов-психологов.
Детский сад является инновационной площадкой муниципального, регионального и всероссийского уровня. Здесь развиваются и внедряются здоровьесберегающие технологии, экологическое воспитание и краеведение, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сегодня в детском саду работают 16 групп, из них девять групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (в возрасте от 4 до 8 лет) и две группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в возрасте от 3 до 8 лет).
Особенностью детского сада является «Лекотека» — три группы кратковременного пребывания для детей со сложными сочетанными диагнозами. Также есть консультационный пункт, который работает по запросу родителей.
Для воспитанников организованы услуги дополнительного образования по хореографии, робототехнике и изобразительному искусству.
В рамках инициативного проекта «Зона комфорта» закуплена мебель для детей с ДЦП и тяжелыми нарушениями речи на сумму 800 тысяч рублей.
Во время визита Игорь Кобзев провел встречу с педагогическими работниками из разных детских садов областного центра, поблагодарил их за труд и вручил региональные награды и благодарственные письма тридцати работникам дошкольного образования. Педагоги могли задать главе региона интересующие их вопросы, в том числе личного характера.
В Иркутской области работают более 800 дошкольных образовательных организаций, которые посещают более 110 тысяч детей. Губернатор отметил, что за последние годы построено 37 детских садов на пять тысяч мест, чтобы дети и педагоги могли учиться и работать в современных и безопасных условиях.
Недавно в Иркутске открылось новое здание детского сада «Росинка», а в Чунском округе капитально отремонтирован детский сад «Рябинка» по нацпроекту «Семья». Развитие образовательной инфраструктуры остается одной из первостепенных задач Правительства Иркутской области и муниципалитетов.