В Омске осудят мужчину за нападение на полицейского при попытке избежать депортации

В Омске расследовали уголовное дело против 55-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ за применение насилия к представителю власти. Об этом рассказали 26 сентября в региональном СК.
По данным следствия, 4 июля фигурант находился в Центре временного содержания иностранных граждан после судебного решения о выдворении из страны. Причиной депортации стало окончание срока действия вида на жительство в России. В попытке избежать выдворения мужчина применил насилие к сотруднику полиции, исполнявшему должностные обязанности, но был задержан.
За данное преступление предусматривается наказание до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили в Кировский райсуд Омска для рассмотрения.
