В Омске осудят мужчину за нападение на полицейского при попытке избежать депортации

По данным следствия, 4 июля фигурант находился в Центре временного содержания иностранных граждан после судебного решения о выдворении из страны. Причиной депортации стало окончание срока действия вида на жительство в России. В попытке избежать выдворения мужчина применил насилие к сотруднику полиции, исполнявшему должностные обязанности, но был задержан.