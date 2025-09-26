Цены на бензин могут вырасти до «космического» уровня — эксперт

Сложившаяся ситуация создает угрозу дальнейшего скачка стоимости бензина и других нефтепродуктов в стране.
В ближайшие месяцы цены на бензин могут подскочить до «космического» уровня, что значительно отразится на карманах потребителей и экономике в целом.
Об этом в беседе с НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, передает ИА DEITA.RU.
Как объяснила специалист, на сегодняшний день в России отсутствуют официальные ограничения на выдачу нефтепродуктов на АЗС, однако существует строгий запрет на переливание топлива в пластиковую тару.
В связи с этим большинство маленьких поставщиков начали обходить законные ограничения, ссылаясь на необходимость заправлять себя. Они используют пластиковые кубы с топливом внутри, что создает дополнительные риски, так как такие емкости зачастую не предназначены для постоянного хранения топлива.
«Резервуары на станциях не резиновые, и запасы топлива могут пополняться с задержками из-за подобных хитростей», — объяснила она.
Многие независимые заправочные станции сегодня практически лишены запасов топлива, что усиливает риск быстрых ценовых скачков. В таких условиях избежать повышения стоимости горючего могут только совместные усилия власти и крупных нефтяных компаний.
Бунина подчеркивает, что если поставщики и нефтяные корпорации не договорятся о сдерживании цен, рост неизбежен, и цены могут взлететь до уровней, когда литр топлива будет стоить в несколько раз дороже закупочной стоимости на бирже.
«Компании, которые работают по полный цикл — от добычи нефти до продажи конечному потребителю — имеют возможность контролировать цены и не допустить их чрезмерного роста, — говорит эксперт. — В противном случае, если крупные игроки повысят цены на бирже, конечные цены для потребителей станут абсолютно недоступными», — отметила эксперт.
В будущем, по словам аналитика, ситуация должна стабилизироваться после того, как будет принято решение о возможном экспорте нефтепродуктов, которое ожидается 1 октября. В целом ожидается, что ситуация с дефицитом и ценами начнет приходить в более спокойное состояние уже к ноябрю или декабрю.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в некоторых регионах России автозаправочные станции начали вводить ограничения на объём отпуска топлива — например, 10−20 литров на клиента. Такие меры связаны с сезонным ростом спроса на бензин на фоне сокращения его производства, в том числе из-за проведённых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.