У семьи Киркорова нашли квартиры в центре Москвы на сумму в 150 млн рублей

Семья Филиппа Киркорова владеет 5 квартирами в центре Москвы.
У семьи Филиппа Киркорова обнаружены пять квартир в центре Москвы общей площадью 338,5 кв. м и стоимостью около 150 млн рублей. Недвижимость включает объединенную квартиру на Курской, где ранее жили Киркоров и Алла Пугачева, а также две квартиры самого артиста этажом выше, пишут СМИ.
«Судя по всему, вступив в наследство, Киркоров станет обладателем пяти квартир в центре столицы», — сообщает издание Super.ru. Бедрос Киркоров, отец Филиппа, предположительно проживал в доме на Курской в квартире на втором этаже, созданной путем объединения трех квартир. Ее стоимость оценивается в 100 млн рублей.
В 1994 году в эту квартиру переехали молодожены Филипп Киркоров и Алла Пугачева. После развода треть недвижимости принадлежала Пугачевой, но затем осталась в долевой собственности семьи Киркоровых. В том же доме у Филиппа Киркорова есть две квартиры этажом выше: одна площадью 68,7 кв. м, другая — 65,8 кв. м.
После смерти Бедроса Киркорова Филипп может унаследовать долю отца в объединенной квартире, что увеличит его владение до пяти квартир. По закону, артисту нужно было выждать полгода на случай появления других претендентов на наследство. Общий налог на недвижимость составляет 60 тысяч рублей в месяц, долгов за коммунальные услуги у Киркорова нет. Источник отметил, что общая стоимость недвижимости семьи достигает 150 млн рублей, что делает ее одним из значительных активов артиста в центре столицы.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров столкнулся с трудностями при оформлении в наследство квартиры, принадлежавшей его отцу, из-за существующих долгов. Федеральная налоговая служба инициировала судебное разбирательство в отношении Бедроса Киркорова после его кончины. Наличие невыплаченного налогового обязательства осложнило процесс передачи прав собственности на трехкомнатную квартиру, расположенную на Курской.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2024 года в возрасте 92 лет. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения после продолжительной пневмонии — сердце артиста не выдержало тяжелого течения болезни.