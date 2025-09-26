У семьи Киркорова нашли квартиры в центре Москвы на сумму в 150 млн рублей

После смерти Бедроса Киркорова Филипп может унаследовать долю отца в объединенной квартире, что увеличит его владение до пяти квартир. По закону, артисту нужно было выждать полгода на случай появления других претендентов на наследство. Общий налог на недвижимость составляет 60 тысяч рублей в месяц, долгов за коммунальные услуги у Киркорова нет. Источник отметил, что общая стоимость недвижимости семьи достигает 150 млн рублей, что делает ее одним из значительных активов артиста в центре столицы.