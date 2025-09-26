Польша призвала граждан срочно покинуть Беларусь

Посольство Польши в Минске настоятельно рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси и воздержаться от любых поездок в страну. Соответствующее заявление в четверг, 25 сентября, было опубликовано на сайте польского правительства.
В дипмиссии объяснили свой призыв обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами польских граждан. Посольство предупредило, что в случае резкого ухудшения обстановки с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может стать крайне затруднительной или вовсе невозможной, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября.
12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил, что власти страны перекрыли границу с Белоруссией из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».
10 сентября военные Польши применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».