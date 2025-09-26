Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша призвала граждан срочно покинуть Беларусь

Посольство Польши в Минске настоятельно рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси и воздержаться от любых поездок в страну. Соответствующее заявление в четверг, 25 сентября, было опубликовано на сайте польского правительства.

Посольство Польши в Минске настоятельно рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси и воздержаться от любых поездок в страну. Соответствующее заявление в четверг, 25 сентября, было опубликовано на сайте польского правительства.

В дипмиссии объяснили свой призыв обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами польских граждан. Посольство предупредило, что в случае резкого ухудшения обстановки с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может стать крайне затруднительной или вовсе невозможной, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября.

12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил, что власти страны перекрыли границу с Белоруссией из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».

10 сентября военные Польши применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше