Польша призвала граждан срочно покинуть Беларусь

В дипмиссии объяснили свой призыв обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами польских граждан. Посольство предупредило, что в случае резкого ухудшения обстановки с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может стать крайне затруднительной или вовсе невозможной, говорится в сообщении.