Западная поп-звезда потратила 30 часов, чтобы добраться до России

«Певец Джейсон Деруло провел в пути 30 часов, чтобы добраться из США до концертов в России», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что вместе с ним прилетела команда из 35 человек. Артиста приняли в VIP-терминале, после чего его сопровождал кортеж автомобилей V-класса.