Стало известно о реакции Ольги Бузовой на поцелуй с Филиппом Киркоровым

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова решила публично высказаться по поводу разразившегося скандала, связанного с ее поцелуем с Филиппом Киркоровым. Соответствующее заявление артистка сделала в ходе премьеры нового сезона телешоу, сообщает издание Super.
Знаменитость вернулась к обсуждению нашумевшего инцидента с исполнителем хита «Зайка моя». Напомним, что папарацци запечатлели откровенную сцену между артистами во время концерта Димы Билана на стадионе. Бузова отметила, что была огорчена волной критики, последовавшей после публикации кадров.
Это наша личная жизнь, просто она попала в объективы камер. А что происходит между нами наедине — это только наше дело! Мы действительно очень близки, — поделилась знаменитость.
Певица уточнила, что их с Киркоровым связывают теплые отношения: они могут позволить себе шалости, эмоционально поддерживать друг друга или даже конфликтовать. Кроме того, Бузова сделала намек на возможность совместного музыкального проекта с королем эстрады.
Читайте также: Поклонники застали Бузову и Киркорова за интимным занятием на концерте Билана.