В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе утром 26 сентября.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ТГ-505” и 32 трансформаторные подстанции», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Средней, Троицкой, Западный обход, Красных партизан, 2-е отделение. Временно обесточены улицы 15 Линия, 19 Линия, 24 линия, 32 линия и 33 линия.
На месте поломки работает бригада специалистов.
Тем временем движение троллейбуса № 8 временно изменяли из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Транспорт следовал в Юбилейный микрорайон по улицам Северной, Трубилина, Алма- Атинской и далее по своему маршруту. В сторону ж/д вокзала «Краснодар — l» троллейбусы ехали по улицам Северной и Октябрьской.
В настоящее время движение восстановлено, сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.