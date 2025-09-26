В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии

Тем временем движение троллейбуса № 8 временно изменяли из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Транспорт следовал в Юбилейный микрорайон по улицам Северной, Трубилина, Алма- Атинской и далее по своему маршруту. В сторону ж/д вокзала «Краснодар — l» троллейбусы ехали по улицам Северной и Октябрьской.