Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара утром 26 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе утром 26 сентября.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ТГ-505” и 32 трансформаторные подстанции», — сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Средней, Троицкой, Западный обход, Красных партизан, 2-е отделение. Временно обесточены улицы 15 Линия, 19 Линия, 24 линия, 32 линия и 33 линия.

На месте поломки работает бригада специалистов.

Тем временем движение троллейбуса № 8 временно изменяли из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Транспорт следовал в Юбилейный микрорайон по улицам Северной, Трубилина, Алма- Атинской и далее по своему маршруту. В сторону ж/д вокзала «Краснодар — l» троллейбусы ехали по улицам Северной и Октябрьской.

В настоящее время движение восстановлено, сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.