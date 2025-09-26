Киркоров, пропустивший «Интервидение», дерзко прошелся по его участникам

Киркоров заявил, что изменил бы некоторые правила «Интервидения».
Певец Филипп Киркоров, не посетивший международный музыкальный конкурс «Интервидение» в Live Arena, назвал песни участников слабыми и заявил, что присутствие в качестве зрителя «не по-королевски» для его статуса. Такое заявление он сделал на премьере клипа MARGO и Lil Pump.
«У меня есть вопросы, но это уже не к транслятору. Я бы, конечно, изменил правила, я бы подключил голосование фанатов, в зале бы, чтобы сохранить интригу. Потом я бы, конечно, внедрил в состав подготовительного комитета специальный отдел, который бы занимался подбором репертуара, потому что, на мой взгляд, песни были слабые», — передает слова Киркорова telegram-канал «Звездач». Артист отметил, что уделил бы больше времени работе над постановочными номерами, поскольку их было подготовлено лишь небольшое количество.
За несколько дней до «Интервидения» Киркоров выступал на юбилейном концерте Ларисы Долиной, где журналисты поинтересовались его мнением о конкурсе. Он пожелал участникам удачи, отметив, что его не пригласили. «А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с “Интервидением” или “Евровидением” в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски», — заявил певец, его слова приводит StarHit.
Ранее Филипп Киркоров считался главным поклонником «Евровидения»: ради поездок на этот конкурс он нередко корректировал собственный гастрольный график, а также активно поддерживал российских участников при подготовке к выступлениям. Многие ожидали, что артист проявит аналогичный интерес к «Интервидению». Однако поп-король российской эстрады заявил, что не будет присутствовать на финале, поскольку организаторы не направили ему официального приглашения.