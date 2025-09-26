Киркоров, пропустивший «Интервидение», дерзко прошелся по его участникам

«У меня есть вопросы, но это уже не к транслятору. Я бы, конечно, изменил правила, я бы подключил голосование фанатов, в зале бы, чтобы сохранить интригу. Потом я бы, конечно, внедрил в состав подготовительного комитета специальный отдел, который бы занимался подбором репертуара, потому что, на мой взгляд, песни были слабые», — передает слова Киркорова telegram-канал «Звездач». Артист отметил, что уделил бы больше времени работе над постановочными номерами, поскольку их было подготовлено лишь небольшое количество.