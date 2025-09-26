Мошенники нацелились на красоту: стали известны новые схемы обмана женщин

В 2025 году почти половина всех звонков телефонных мошенников адресована женщинам. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим периодом, когда он составлял 43%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МТС.
«В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами», — пояснили в компании.
Аналитики отмечают, что за год изменился и возраст главной группы риска мошенников: если в 2024 году это были люди 35−44 лет, то теперь фокус сместился на категорию 45−54 года. При этом пенсионеры по-прежнему остаются второй по распространенности мишенью — 18% атак.
Основной мишенью мошенников стали россияне с доходом до 50 тысяч рублей — на них направлено почти половина всех атак — 49,13%. Напротив, на граждан с заработком свыше 100 тысяч рублей приходится лишь 11,3% звонков.
При этом география атак остается узкой: свыше 50% звонков сконцентрировано в городах-миллионниках. При этом Москва лидирует с показателем в 23,63% от общероссийского числа инцидентов.
Ранее KP.RU информировал, что мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому.