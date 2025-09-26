Мошенники нацелились на красоту: стали известны новые схемы обмана женщин

Аналитики отмечают, что за год изменился и возраст главной группы риска мошенников: если в 2024 году это были люди 35−44 лет, то теперь фокус сместился на категорию 45−54 года. При этом пенсионеры по-прежнему остаются второй по распространенности мишенью — 18% атак.