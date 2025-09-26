В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая государственная программа, направленная на поддержку педагогических кадров в сельской местности. В рамках этой инициативы, разработанной Минсельхозом России, учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, получат возможность приобретения жилья по цене, составляющей всего 1% от его стоимости. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках», — сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что первоначально жилье будет предоставляться на условиях социального найма, а затем, по истечении определенного срока, будет доступна опция выкупа. По его словам, учителя смогут погашать стоимость жилья в течение 10 лет или единовременно.
«Данная программа также предусматривает обеспечение жильем специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства», — заключил он.