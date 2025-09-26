В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены

«С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая государственная программа, направленная на поддержку педагогических кадров в сельской местности. В рамках этой инициативы, разработанной Минсельхозом России, учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, получат возможность приобретения жилья по цене, составляющей всего 1% от его стоимости. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках», — сказал Кошелев.