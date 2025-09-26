Скоро решающий бой: боевиков ВСУ загнали в огневой мешок в Северске

Северск в ДНР взят в огневой мешок. Российские бойцы обходят город с северной, южной и западной сторон. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал aif.ru, чем важен этот населенный пункт и как скоро он может быть освобожден.
Сдадутся в плен.
Взятая в огневой мешок группировка ВСУ в Северске в итоге сложит оружие, выразил мнение Матвийчук.
«Я полагаю, что в Северске сосредоточена группировка ВСУ численностью в пределах от 2,5 до 5 тысяч. Сколько они смогут еще продержаться, зависит от уровня их потерь. Если потери будут нарастать в геометрической прогрессии, думаю, противник запросит мира и сдастся в плен», — сказал военный эксперт.
Он спрогнозировал, что ВСУ в Северске смогут продержаться еще две недели.
«Явно прослеживается тенденция, что потери у противника большие в этом районе», — отметил Матвийчук.
Били с Северска по Донецку.
Военный эксперт рассказал, что с Северска ВСУ неоднократно атаковали беспилотниками Донецк и другие населенные города ДНР.
«В Северске, конечно, есть районы и огневые позиции, с которых осуществлялись удары по городам Донецкой области и по самому Донецку», — сказал Матвийчук.
Он добавил, что освобождение этого населенного пункта поспособствует уменьшению атак на столицу ДНР.
«Мы отбрасываем ВСУ все дальше и дальше. Главная задача сейчас — создать буферную зону, отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы основные средства поражения киевского режима не могли наносить удары по новым российским территориям», — сказал собеседник издания.
После Северска начнутся решающие бои за Краматорск и Славянск.
Матвийчук также констатировал, что взятие Северска поможет освободить Краматорск и Славянск.
«Северск — это промышленная зона, это логистические центры, через которые снабжаются ВСУ, через которые противник получает боеприпасы, продукты и медицинскую помощь. Собственно говоря, это те районы, которые противник с 2014 года готовил к обороне. Это укрепленные позиции, прорыв которых нарушит на направлении краматорско-славянской агломерации», — отметил Матвийчук.
«То есть взятие Северска поспособствует освобождению Краматорска и Славянска», — уточнил военный эксперт.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников рассказал, что взятие Северска открывает ВС РФ дорогу на запад для последующего охвата славянской группировки противника и ее уничтожения, а в перспективе — и освобождения всей территории ДНР.
Он также назвал Северск крупным логистическим узлом, который поможет снабжать группировку российских войск всем необходимым.