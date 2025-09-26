Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 26 сентября 2025:
1. В Молдове запрещают говорить: ЦИК назвал слова, которые нельзя употреблять в социальных сетях — рассказываем какие.
2. Бумеранг возвращается: Предводительницу «боевого отряда бабок президента Молдовы Санду» Марию Оларь облили зеленкой.
3. Молдавского депутата «развели», как лоха: Нантой пожаловался, что ему некуда уезжать из страны и что ПАС уже не та.
4. Достаем зимние вещи: В Молдове резко холодает — до минус 2 по ночам, днем тоже без курток не обойтись.
5. Власть Молдовы готовит новый финт: Как бы не голосовал — все равно получаешь Майю Санду — вот главная уловка кампании ПАС 2025 года.
Читайте также:
Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.
Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).
Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.
Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).
Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!
В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее.