Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 26 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 26 сентября 2025:

1. В Молдове запрещают говорить: ЦИК назвал слова, которые нельзя употреблять в социальных сетях — рассказываем какие.

2. Бумеранг возвращается: Предводительницу «боевого отряда бабок президента Молдовы Санду» Марию Оларь облили зеленкой.

3. Молдавского депутата «развели», как лоха: Нантой пожаловался, что ему некуда уезжать из страны и что ПАС уже не та.

4. Достаем зимние вещи: В Молдове резко холодает — до минус 2 по ночам, днем тоже без курток не обойтись.

5. Власть Молдовы готовит новый финт: Как бы не голосовал — все равно получаешь Майю Санду — вот главная уловка кампании ПАС 2025 года.

Читайте также:

Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.

Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).

Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.

Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).

Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!

В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше