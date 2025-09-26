Омские школы пройдут подготовку на случай угрозы БПЛА

«Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, — поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил Бугаев в интервью РИА Новости.