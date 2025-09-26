Ричмонд
Омские школы пройдут подготовку на случай угрозы БПЛА

Учения проводятся дважды в год.

Источник: Om1 Омск

Все российские школы готовятся к возможным атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

По словам замминистра, все учебные заведения страны получили специальные инструкции на случай угрозы с воздуха. Регулярно проводятся практические занятия, имитирующие действия в случае реальной атаки.

«Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, — поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил Бугаев в интервью РИА Новости.

Учения направлены на отработку алгоритмов действий педагогов и учащихся в условиях повышенной опасности и проводятся дважды в год.

Читайте также на портале Om1.ru.

Стали известны подробности о девочке-подростке, которая пострадала от укусов бойцовской собаки в Омске.

