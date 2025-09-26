10 обращений о выходе медведей зафиксировали в Приангарье за сутки

В Иркутской области медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Так, за минувшие сутки в дежурные части полиции поступило свыше 10 подобных сообщений, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в Усть-Илимском районе правоохранители зафиксировали восемь обращений о появлении хищника на левобережной территории города, однако не все факты подтвердились. Информация, о которой сообщали граждане, была взята из соцсетей. Сами заявители не видели медведя.
Кроме того, сообщения о выходе диких зверей поступили в дежурную часть Братска. Трех медведей видели вблизи поселка Зяба.
Также дикого зверя заметили на 139-м км КБЖД в ограде частного дома. По прибытии полицейских на указанный адрес медведь уже успел убежать.
Во всех случаях правоохранители выезжали на указанные места для проверки информации и обеспечения безопасности.
Ранее агентство сообщало, что в Усть-Илимском округе за прошедшие сутки зарегистрировано два случая выхода медведя на территорию садоводческого товарищества «Гидростроитель», расположенного в 22 км от города Усть-Илимска. Дикий зверь был замечен на дачных участках, где объедал кусты облепихи.