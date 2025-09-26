10 обращений о выходе медведей зафиксировали в Приангарье за сутки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в Усть-Илимском районе правоохранители зафиксировали восемь обращений о появлении хищника на левобережной территории города, однако не все факты подтвердились. Информация, о которой сообщали граждане, была взята из соцсетей. Сами заявители не видели медведя.