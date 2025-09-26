В Иркутской области начали вакцинировать диких животных. Это делают путем раскладки доз оральной вакцины от бешенства. Так, в Усть-Илимском районе уже использовали три тысячи таких брикетов со съедобной приманкой внутри. Предстоит еще разместить их в Тайшетском, Чунском, Иркутском, Слюдянском, Братском и Ольхонском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.