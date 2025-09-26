В Иркутской области начали вакцинировать диких животных. Это делают путем раскладки доз оральной вакцины от бешенства. Так, в Усть-Илимском районе уже использовали три тысячи таких брикетов со съедобной приманкой внутри. Предстоит еще разместить их в Тайшетском, Чунском, Иркутском, Слюдянском, Братском и Ольхонском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Вакцинация диких плотоядных животных против бешенства проводится ежегодно — весной и осенью. Сейчас Иркутская область благополучна по бешенству, — отметил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Места, где уже разложили брикеты, отмечаются на карте. Съедая вакцину, животные получают необходимую дозу препарата для иммунизации. После этого охотники отправляют образцы от добытых животных на станции по борьбе с болезнями животных, где их лабораторно проверяют на вирус бешенства.