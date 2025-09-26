Ричмонд
Трамп: Сорос может иметь проблемы из-за финансирования радикалов

Минюст США поручил прокурорам расследовать деятельность фонда Сороса.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Джордж Сорос может иметь «проблемы с законом», если выяснится, что он оказывает финансовую поддержку радикалам.

Кроме того, Трамп выразил такое же мнение о сооснователе LinkedIn Риде Хоффмане.

«Ну, Сорос — это имя, которое я, конечно, часто слышу. Я не знаю, но Сорос — это имя, которое я слышу. Я слышу много разных имён. Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман… если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Напомним, Минюст США поручил федеральным прокурорам подготовить планы расследования в отношении фонда Сороса Open Society Foundations*.

По данным журналистов, финансист Сорос связан с Демократической партией США.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что режим Зеленского принадлежит миллиардеру из Соединённых Штатов Джорджу Соросу.

* Организация признана нежелательной в РФ.

