Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Джордж Сорос может иметь «проблемы с законом», если выяснится, что он оказывает финансовую поддержку радикалам.
Кроме того, Трамп выразил такое же мнение о сооснователе LinkedIn Риде Хоффмане.
«Ну, Сорос — это имя, которое я, конечно, часто слышу. Я не знаю, но Сорос — это имя, которое я слышу. Я слышу много разных имён. Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман… если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, Минюст США поручил федеральным прокурорам подготовить планы расследования в отношении фонда Сороса Open Society Foundations*.
По данным журналистов, финансист Сорос связан с Демократической партией США.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что режим Зеленского принадлежит миллиардеру из Соединённых Штатов Джорджу Соросу.
* Организация признана нежелательной в РФ.