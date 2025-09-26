Осенний призыв на военную службу: что нужно знать татарстанцам

Сроки проведения призыва.
Осенняя кампания по призыву в Татарстане стартует 1 октября и завершится 31 декабря 2025 года. Первые отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Часть молодых людей направят в учебные подразделения для освоения военных специальностей и работы с современной техникой, а остальных распределят по воинским частям постоянного размещения. Важно подчеркнуть, что срочная служба не связана со специальной военной операцией — призывников туда отправлять не будут.
Продолжительность службы.
Срок прохождения военной службы остается без изменений — 1 год. Увеличения или сокращения периода не планируется.
Кого будут призывать.
В 2025 году в армию будут призываться мужчины от 18 до 30 лет. Все кандидаты проходят медкомиссию, которая определяет категорию годности.
Категории распределяются следующим образом:
А — полностью здоров, годен для всех родов войск;
Б — небольшие ограничения по здоровью, годен не во все подразделения;
В — серьезные заболевания, освобождение от обычного призыва, возможна мобилизация в военное время;
Г — временно непригоден, отсрочка на 6−12 месяцев;
Д — полностью непригоден, освобождение даже в условиях войны.
Для призыва обязательны российское гражданство, отсутствие признания недееспособным и отсутствие действующих отсрочек или оснований для освобождения.
Кто освобождается от службы.
От срочной службы освобождаются отдельные категории граждан. Среди них:
— ученые и обладатели ученых степеней;
— лица, находящиеся под следствием;
— граждане с условным приговором или непогашенной судимостью;
— родственники военнослужащих, погибших во время несения службы или умерших от болезней и травм, полученных во время службы;
— те, кто проходит или уже прошел альтернативную гражданскую службу.
Отсрочка от службы.
Право на временную отсрочку от службы армии предоставляется:
— студентам вузов и колледжей на очной форме обучения;
— аспирантам;
— школьникам;
— мужчинам, чьи супруги находятся на последних месяцах беременности (от 26 недель);
— депутатам Госдумы и регионального парламента;
— опекунам несовершеннолетних братьев, сестер или родственников, нуждающихся в уходе;
— отцам, единолично воспитывающим ребенка;
— мужчинам с двумя и более детьми;
— отцам ребенка-инвалида младше трех лет;
— сотрудникам аккредитованных IT-компаний.