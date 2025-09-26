Осенний призыв на военную службу: что нужно знать татарстанцам

Осенняя кампания по призыву в Татарстане стартует 1 октября и завершится 31 декабря 2025 года. Первые отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Часть молодых людей направят в учебные подразделения для освоения военных специальностей и работы с современной техникой, а остальных распределят по воинским частям постоянного размещения. Важно подчеркнуть, что срочная служба не связана со специальной военной операцией — призывников туда отправлять не будут.