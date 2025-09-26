Ричмонд
Осенний призыв на военную службу: что нужно знать татарстанцам

1 октября в Татарстане, как и в целом по России, начнется осенний призыв на срочную военную службу. Какие категории годности к службе существуют, кому полагается отсрочка и как долго продлится призыв — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Сроки проведения призыва.

Осенняя кампания по призыву в Татарстане стартует 1 октября и завершится 31 декабря 2025 года. Первые отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Часть молодых людей направят в учебные подразделения для освоения военных специальностей и работы с современной техникой, а остальных распределят по воинским частям постоянного размещения. Важно подчеркнуть, что срочная служба не связана со специальной военной операцией — призывников туда отправлять не будут.

Продолжительность службы.

Срок прохождения военной службы остается без изменений — 1 год. Увеличения или сокращения периода не планируется.

Кого будут призывать.

В 2025 году в армию будут призываться мужчины от 18 до 30 лет. Все кандидаты проходят медкомиссию, которая определяет категорию годности.

Категории распределяются следующим образом:

А — полностью здоров, годен для всех родов войск;

Б — небольшие ограничения по здоровью, годен не во все подразделения;

В — серьезные заболевания, освобождение от обычного призыва, возможна мобилизация в военное время;

Г — временно непригоден, отсрочка на 6−12 месяцев;

Д — полностью непригоден, освобождение даже в условиях войны.

Для призыва обязательны российское гражданство, отсутствие признания недееспособным и отсутствие действующих отсрочек или оснований для освобождения.

Кто освобождается от службы.

От срочной службы освобождаются отдельные категории граждан. Среди них:

— ученые и обладатели ученых степеней;

— лица, находящиеся под следствием;

— граждане с условным приговором или непогашенной судимостью;

— родственники военнослужащих, погибших во время несения службы или умерших от болезней и травм, полученных во время службы;

— те, кто проходит или уже прошел альтернативную гражданскую службу.

Отсрочка от службы.

Право на временную отсрочку от службы армии предоставляется:

— студентам вузов и колледжей на очной форме обучения;

— аспирантам;

— школьникам;

— сотрудникам МВД, ФСИН и пожарных служб при наличии образования и профильной подготовки;

— мужчинам, чьи супруги находятся на последних месяцах беременности (от 26 недель);

— депутатам Госдумы и регионального парламента;

— опекунам несовершеннолетних братьев, сестер или родственников, нуждающихся в уходе;

— отцам, единолично воспитывающим ребенка;

— мужчинам с двумя и более детьми;

— отцам ребенка-инвалида младше трех лет;

— сотрудникам аккредитованных IT-компаний.