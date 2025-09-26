Макгрегор потребовал $100 млн. за проведение боя в Белом доме

Кроме того, Макгрегор поставил дополнительное условие — предоставление ста американских «золотых виз» для него самого, а также его семьи и близких друзей. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возвращения в октагон, назвав бои источником особого удовольствия, которое он никогда не считал чем-то само собой разумеющимся.