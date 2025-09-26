Ричмонд
Макгрегор потребовал $100 млн. за проведение боя в Белом доме

Кроме того, боец попросил предоставить ему сто американских «золотых виз».

Источник: Аргументы и факты

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на бои UFC, которые планируют провести на лужайке Белого дома в честь 250-летия независимости США. За участие в этом шоу он потребовал гонорар в размере 100 миллионов долларов.

Кроме того, Макгрегор поставил дополнительное условие — предоставление ста американских «золотых виз» для него самого, а также его семьи и близких друзей. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возвращения в октагон, назвав бои источником особого удовольствия, которое он никогда не считал чем-то само собой разумеющимся.

Инициатива проведения уникального поединка принадлежит президенту Дональду Трампу. По его словам, турнир UFC у Белого дома будет приурочен к празднованию 250-летия со дня подписания Декларации независимости в 2026 году.

Ранее Макгрегор сделал заявление о том, что отказывается от участия в выборах президента Ирландии.

