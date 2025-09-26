Омская гимназия простилась с почетным учителем России Рамилей Сабировой

«Я помню, когда мама в 4 классе пришла с родительского собрания и сказала: “Вашим новым классным руководителем будет Рамиля Рашидовна, тетя Равиля”. Мы ждали переклички, чтобы скорее увидеть того легендарного Учителя, о котором столько слышали. В тот день мы были влюблены бесповоротно. Влюблены в мудрость, обаяние, юмор, современность. Всегда прощала и находила уголок в сердце для каждого», «Светлая память первому классному руководителю, щедрому человеку с золотым характером, добрым сердцем и безграничным обаянием! Спасибо за тепло, подаренное на всю жизнь. Выпуск-2018, 2020», «Рамиля Рашидовна, люблю вас, ваше чувство юмора, доброту и харизму», «Спасибо за внимание и любовь, которыми всегда были окружены наши дети!», — такие комментарии оставили местные жители в аккаунте учебного заведения.