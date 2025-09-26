С 1 октября Пермский зоопарк переходит на осенний график работы

С 1 октября 2025 года Пермский зоопарк, расположенный на ул. Архитектора Свиязева, изменит режим работы. Посетить зоопарк можно будет с 10.00 до 20.00, при этом кассы закроются за час до окончания работы — в 19.00. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.