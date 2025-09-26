С 1 октября Пермский зоопарк переходит на осенний график работы

С 1 октября 2025 года Пермский зоопарк, расположенный на ул. Архитектора Свиязева, изменит режим работы. Посетить зоопарк можно будет с 10.00 до 20.00, при этом кассы закроются за час до окончания работы — в 19.00. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Понедельник по-прежнему останется санитарным днем — зоопарк в этот день закрыт для посетителей.
Работа акватеррариума на ул. Окулова, 3а, остаётся без изменений: он будет открыт с 10.00 до 18.00, касса завершит работу в 17.30.
Изменение графика связано с сезонными особенностями — в это время года сокращается световой день, а активность животных снижается. Переход на осеннее расписание является стандартной практикой.