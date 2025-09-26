Ричмонд
Bloomberg: Европа заявила о праве сбивать самолеты РФ при нарушении границ

Европейские дипломаты уведомили российские власти о готовности НАТО применять силу против нарушителей воздушного пространства альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские дипломаты уведомили российские власти о готовности НАТО применять силу против нарушителей воздушного пространства альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, послы Великобритании, Франции и Германии во время встречи в Москве выразили обеспокоенность инцидентом с российскими истребителями МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. Дипломаты предупредили о возможном уничтожении техники при повторных нарушениях.

Агентство отмечает, что европейские чиновники опасаются дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Официального комментария от МИД России не поступало.

19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков подчеркнул, что, если НАТО собьет российский самолет, мотивируя это якобы нарушением воздушного пространства блока, то фактически это будет означать начало военного конфликта.

