Уфимцев ждут на ярмарках выходного дня

В Уфе 27 и 28 сентября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить свежие продукты, включая овощи и фрукты, напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Башинформ

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по ул. Правды — от Новороссийской до Ухтомского; на пересечении ул. Интернациональной и Машиностроителей; на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина; на площадке по улице Рабкоров, 3, 5, 7, 20; возле парка «Волна», на площади перед Дворцом спорта и на площади перед Дворцом молодёжи.

«В воскресенье ярмарки продолжат работу на всех площадках», — отмечается в сообщении муниципалитета.

Как сообщал Башинформ, в 39 городах и районах Башкирии 26, 27 и 28 сентября пройдут сельхозярмарки.