СМИ: Катер насмерть переехал российскую туристку в Анталье

Катер насмерть переехал российскую туристку в турецкой Анталье. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, инцидент произошел на курорте Кемер. 42-летняя Линария Музипова отправилась купаться и заплыла за буйки: в этот момент по морю плыл парасейлинговый катер, предлагавший отдыхающим прокатиться с парашютом над морем.
Капитан катера на большой скорости наехал на Музипову. Очевидцы оперативно вызвали службы спасения, но туристка не выжила, приехавшие врачи констатировали смерть.
Капитана судна и владельца копании задержали, на время расследования проход судов в районе трагедии запретили, отмечается в публикации.
Ранее в Сочи водитель катера наехал на мужчину, плававшего в море. По предварительной информации, капитан судна не обеспечил безопасное расстояние и скорость движения по воде. После наезда он скрылся с места происшествия.
В Великобритании 24-летний житель Донкастера умер, когда сливал воду из детского бассейна. Он был глубиной всего 22 сантиметра. Мужчина внезапно потерял сознание, после чего упал в воду лицом.