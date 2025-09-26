Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

Как отметил директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров, в РК, как и во всех регионах страны, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу. Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0,9 балла до единицы, когда все идеально. Если дом набирает 0,8−0,9 балла, то считается «готовым с условиями».