Алиев назвал экологические проблемы главной причиной обмеления Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главной причиной обмеления Каспийского моря являются экологические проблемы, а не изменение климата. Об этом Алиев сообщил в четверг, 25 сентября, в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.