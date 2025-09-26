Алиев назвал экологические проблемы главной причиной обмеления Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главной причиной обмеления Каспийского моря являются экологические проблемы, а не изменение климата. Об этом Алиев сообщил в четверг, 25 сентября, в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Алиев отметил, что поднимал вопрос ухудшения состояния Каспия еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств, но сейчас ситуация значительно обострилась.
— Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата, — подчеркнул политик.
Президент Азербайджана призвал соседние страны объединить усилия для предотвращения экологической катастрофы и выразил готовность сотрудничать с ООН для поиска решения проблемы, передает РИА Новости.
