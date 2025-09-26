Нейросеть помогла найти на Луне 20 новых аномальных зон

При запуске первых искусственных спутников Луны были обнаружены аномальные области, в пределах которых спутники сильно отклонялись от расчетных орбит. Такие локации размером до 1 тыс. км были названы «масконами» (от англ. mass concentration). Как предполагают ученые, они связаны с местами повышенной плотности в пределах лунной коры, которые образуют высокоамплитудные аномалии поля силы тяжести. Природа возникновения масконов до сих пор до конца не исследована.