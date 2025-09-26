Ричмонд
Нейросеть помогла найти на Луне 20 новых аномальных зон

Как сообщили в МГУ, эти зоны вызывают отклонения орбит спутников.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова смогли с помощью нейросети обнаружить на Луне 20 новых аномальных областей, заставляющих спутники отклоняться от орбиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

При запуске первых искусственных спутников Луны были обнаружены аномальные области, в пределах которых спутники сильно отклонялись от расчетных орбит. Такие локации размером до 1 тыс. км были названы «масконами» (от англ. mass concentration). Как предполагают ученые, они связаны с местами повышенной плотности в пределах лунной коры, которые образуют высокоамплитудные аномалии поля силы тяжести. Природа возникновения масконов до сих пор до конца не исследована.

«Ученые геологического факультета в сотрудничестве с сотрудниками факультета космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова разработали новый подход к выделению уникальных областей в строении лунной коры, называемых масконами и проявленных в аномалиях силы тяжести. Алгоритм локализации основан на применении сверточной нейронной сети. Ее использование позволило подтвердить более 90% известных по литературным данным масконов, а также выявить 20 новых областей, которые представляют интерес для дальнейших исследований», — сообщили в вузе.

Для обучения нейросети авторы создали модели полей масконов. Разработанный метод выявления аномалий в гравитационном поле с применением ИИ авторы также используют для автоматизации процесса построения трехмерной плотностной модели Луны.

«Новый подход также применим в задачах геолого-геофизического поиска полезных ископаемых на Земле», — уточнил доцент кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ Кирилл Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Исследование выполнено в рамках действующей на базе МГУ Междисциплинарной научно-образовательной школы «Космос». Результаты опубликованы в журнале «Геофизика».