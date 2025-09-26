Известна личность убитой двадцать лет назад в Барселоне «женщины в розовом»: ей оказалась россиянка

Национальная полиция Испании совместно с Интерполом смогли установить личность женщины, чьё тело с признаками насильственной смерти было найдено ещё 3 июля 2005 года в провинции Барселона. Об этом сообщается на официальном сайте МВД страны.
«Первоначальные расследования не смогли установить ее личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия», — сообщили в полиции.
В июле 2005 года в испанском городе Барселона, в муниципалитете Виладеканс, таксист обнаружил тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшая была привезена на место преступления примерно за 12 часов до того, как её нашли.
Изменения в деле произошли после того, как Национальное центральное бюро Интерпола в Анкаре выявило «возможное совпадение» отпечатков пальцев из турецкой базы данных с отпечатками по испанскому делу. Отпечатки принадлежали гражданке России.
«Получив необходимые материалы, мы провели исследование и подтвердили, что погибшей было 31 год на момент смерти», — отметили в испанской полиции. Эти данные также подтвердили российские власти.
