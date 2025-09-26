Известна личность убитой двадцать лет назад в Барселоне «женщины в розовом»: ей оказалась россиянка

Также сообщалось о случае, когда 60-летний американец Роберт Плимут отправился в тюрьму за убийство студентки, совершенное в штате Орегон аж в 1980 году. Его вычислили спустя сорок лет по анализам ДНК на выплюнутой жвачке, которые совпали с образцами, найденными на теле девушки. 8 июня 2021 года Роберта Плимута арестовали, но он продолжал отрицать обвинения, несмотря на улики.