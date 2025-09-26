Камчатскую краевую больницу покидают главврач и его зам

В Камчатской краевой больнице имени Лукашевского накануне прошел последний рабочий день главного врача Андрея Кислякова и его заместителя Олега Кузьменкова.
На странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что два хирурга завершили свою трудовую деятельность на Камчатке и возвращаются в родной Барнаул.
В публикации отмечается, что краевую больницу покидают высококлассные специалисты, которые «никогда не отказывали в помощи, всегда заботились о развитии, обучении персонала».
«Нам сложно представить больницу без вашего участия. Очень надеемся, что Камчатка навсегда останется в ваших сердцах!» — отметила заместитель главного врача по организационно-методической работе краевой больницы Марина Волкова.
По ее словам, они всегда стремились к развитию, обучали персонал и внедряли новые методы лечения.
