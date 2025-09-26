Синоптик Поздякова рассказала, придет ли в Россию старое бабье лето

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru, что такого понятия, как «старое бабье лето», не существует. Она также отметила, что возвращения тепла в Московском регионе в сентябре ожидать не стоит.
Ранее в СМИ появились новости о том, что Центральную Россию в конце сентября — начале октября придет старое бабье лето.
«Это фейк, не бывает старого, молодого… Есть только понятие “бабье лето”. Оно бывает классическое, бывает неклассическое. Приходит бабье лето всегда до дня осеннего равноденствия. Да, возможно возвраты теплой погоды в октябре, и даже в ноябре бывает, что возвращается теплая погода, но уж никак нельзя назвать это бабьим летом. Это совершенно другой температурный режим и другие синоптические процессы», — сказала Позднякова.
Она отметила, что в этом году бабье лето было коротким — всего три дня.
«Этот период, когда хочется еще искупаться, практически всегда отмечается в средней полосе России. Необязательно, что он длится неделю. В этом году бабье лето было коротким — всего три дня… И в Московском регионе возвращения тепла в сентябре ожидать не стоит. Месяц закончится погодой с температурой 3−8 градусов в ночные часы и 10−12 градусов днем. То есть температура до конца сентября будет ниже климатической нормы», — подытожила Позднякова.