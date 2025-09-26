Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с важным заявлением

Главная задача — исключение из дорожного движения водителей, не имеющих или лишенных водительских прав, а также незарегистрированного транспорта, либо передвигающихся с подложными госномерами.
Кроме того, во время рейдов на дорогах будет обращено внимание на неисполнение постановлений о назначении административных штрафов, сроки добровольной уплаты которых истекли.
В профилактическом мероприятии «Безопасная дорога» примут участие максимальное число личного состава полиции республики.
«В городах и районах уже сегодня пройдут специальные мероприятия, в том числе массовые проверки водителей», — добавил Владимир Севастьянов.
Он также призвал не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД, сообщать о передвижении нетрезвых водителей на «телефон доверия» МВД по РБ: 8 (347)279−32−92, либо в мессенджере Telegram в чат-бот госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.
Как сообщал Башинформ, в Кугарчинском районе Башкирии сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя автобуса.