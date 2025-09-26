Российские дроны уничтожили в Днепропетровской области антенны связи ВСУ

Российские военные уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» получили от разведчиков координаты, по которым поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, тем самым нарушив координацию управления БПЛА.
Также отмечается, что расчеты ударных дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, пытавшихся сбросить боеприпасы на позиции российских подразделений.
Ранее российские военные в Днепропетровской области ликвидировали блиндажи и инженерные укрепления ВСУ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше