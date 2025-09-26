Ричмонд
Российские дроны уничтожили в Днепропетровской области антенны связи ВСУ

Операторы FPV-дронов поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации ВСУ и нарушили координацию управления БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» получили от разведчиков координаты, по которым поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, тем самым нарушив координацию управления БПЛА.

Также отмечается, что расчеты ударных дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, пытавшихся сбросить боеприпасы на позиции российских подразделений.

Ранее российские военные в Днепропетровской области ликвидировали блиндажи и инженерные укрепления ВСУ.

